Gemeenteraad refo-dorp stelt bidden verplicht: PvdA tegen, VVD stemt in

De gemeenteraad van de zwaar-christelijke gemeente Oldebroek wil dat bidden een verplicht onderdeel is van de raadsvergadering waar alle gemeenteraadsleden aan moeten deelnemen. Daarbij moeten de raadsleden gaan staan als het gebed aan het begin en einde wordt uitgesproken. Alleen wie fysiek niet in staat is overeind te komen, mag blijven zitten. De plicht staat in het vernieuwde Reglement van Orde. De regel is in strijd met het regeringsbeleid.

De voorzitter van de PvdA-fractie in de door christenen van SGP, CU en CDA gedomineerde gemeenteraad stemde tegen. Bert-Jan Dokter verklaart bij Omroep Gelderland: “Door het op deze manier in het Reglement op te nemen, bied je geen ruimte voor mensen met een andere levensovertuiging.” De sociaal-democraat heeft jarenlang getracht tot een wijziging te komen, zo vertelde hij tijdens de vergadering (vanaf 1:45:45). De christen-politici namen Dokter zijn tegenstem hoogst kwalijk. “Het getuigt niet van respect dat de heer Dokter een democratisch vastgesteld onderdeel van de vergadering wil schrappen,” reageert het CDA. De VVD is niet blij met de verplichting maar stemt er toch mee in.

De lokale christenen baseren zich onder meer op een brief die minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in 2019 schreef aan gemeenten.

Ik verzoek de gemeenten die het betreft dan ook om in lijn met het voorgaande in hun reglement van orde te expliciteren dat geen sprake is van een verplichting om het ambtsgebed uit te spreken dan wel er aan deel te nemen en/of er actief respect voor te tonen. Op deze wijze blijft de vrijheid van gemeenten om te bepalen hoe zij hun vergaderingen organiseren overeind, rekening houdend met lokale tradities en gebruiken, terwijl tegelijkertijd het beginsel van scheiding van kerk en staat expliciet in acht wordt genomen.

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Oldebroek voldoet niet aan die eis.

Als raadslid #Oldebroek verplicht bidden via opgelegd artikel in nieuw Reglement van Orde. #gebed uit naam gemeenteraad. Gepoogd achter schermen #ambtsgebed artikel bespreekbaar te maken: deur steeds resoluut in gezicht. ✅ Respect opbrengen is normaal

❌ Verplichting niet 👇 https://t.co/CZrwjz8gkN — Bert-Jan Dokter 💉 (@bjdokter) February 5, 2021

De raadsvergadering over vaststelling van het Reglement van Orde:

De gewraakte gebedsplicht staat aldus in het Reglement van Orde:

Artikel 12. Ambtsgebed

1. De voorzitter opent de vergadering met gebed of het volgende gebed:

“Almachtige God, wij bidden U, geeft Uw zegen over onze vergadering, verlicht onze geest en leidt onze beraadslagingen, opdat wij onze plicht doen en de belangen van de gemeente Oldebroek met alle kracht bevorderen. Wij dragen U onze arbeid op tot Uw meerdere eer en tot heil van onze gemeente. Amen.”

2. Alvorens de vergadering te sluiten spreekt de voorzitter een dankgebed of het volgende dankgebed uit:

“Wij danken U, o God, voor Uw bijstand bij onze arbeid. Wij vragen Uw zegen over dit werk. Wilt U bevorderen dat de genomen besluiten strekken tot Uw eer en tot welzijn van de gemeente Oldebroek. Amen.”

3. Voorafgaand aan het uitspreken van het gebed worden de leden van de raad gevraagd te gaan staan. Dit is niet van toepassing op degenen die daartoe lichamelijk niet in staat zijn.