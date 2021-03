Gert-Jan Segers: ‘Nieuwe CDA-koers onder Wopke Hoekstra baart zorgen’

ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers houdt zijn hart vast over de ontwikkeling van het CDA onder de nieuwe leider Wopke Hoekstra. Dat zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Ik zie dat Wopke Hoekstra andere prioriteiten heeft dan Hugo de Jonge. Dat baart mij zorgen”, zegt Segers.

De ChristenUnie wil graag een bijdrage leveren aan het volgende kabinet en het ligt voor de hand dat het CDA daar ook in zit, zegt Segers. Maar hij is verbijsterd over de richting die Hoekstra wil inslaan. “Toen Hoekstra plotseling lijsttrekker werd, heeft het CDA een aantal dingen veranderd in het verkiezingsprogramma. Hoekstra verkort de WW-uitkering van twee naar één jaar. Dan pak je oudere mensen die toch al weinig kans hebben op een baan hun laatste zekerheid af. Hij boekt daarvoor een bezuiniging van 600 miljoen in. De WW is al heel erg verkort. Ooit was het zeven jaar en nu maximaal twee jaar. Dat je nu, tijdens de coronacrisis, zegt dat het nog korter kan, vind ik buitengewoon onverstandig. Niet doen”, waarschuwt Segers.

“Hoekstra wil alleen nieuwe medisch specialisten in loondienst, maar wat mij betreft moeten ze dat allemaal. Door specialisten wordt soms echt goudgeld verdiend, terwijl de ic-verpleegkundige te weinig krijgt. Dáár moet echt geld bij. Het is niet rechtvaardig om aan de bovenkant zulke goudgerande regelingen te hebben. En dat bij het CDA in combinatie met het niet verhogen van het minimumloon. Je moet de onderkant juist optillen. Er zijn werkende armen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Zelfs de VVD wil een hoger minimumloon!”

Het CDA pleitte vorig jaar voor een verbod op prostitutie. Tweede-Kamerlid Anne Kuik, nummer drie op de CDA-lijst, wilde betaalde seks strafbaar stellen. Maar Hoekstra heeft dit uit het verkiezingsprogramma geschrapt. Segers: “Ik ben niet voor een jacht op prostituees, wel voor het aanpakken van mannen met geld die er misbruik van maken.”

Segers roept het CDA op, af te zien van deze nieuwe koers: “Wat mij betreft zijn al deze punten echt een stap terug van Hoekstra.”

Ook bij een andere partij die mogelijk wil meeregeren heeft de ChristenUnie-lijsttrekker zijn twijfels. Hij vraagt zich af of GroenLinks het wel écht aandurft. In de afgelopen vijftien jaar gaf GroenLinks in de formatie twee keer niet thuis. In plaats van GroenLinks kwam toen de ChristenUnie aan tafel. “Als het spannend wordt, zie ik bij GroenLinks de neiging om weg te lopen. Het is een partij die verantwoordelijkheid wil dragen, maar ik merk dat ze het moeilijk vinden. En als wij dan compromissen sluiten, is het voor mij wel eens lastig om in de Kamer naar Jesse Klavers bijtende kritiek te luisteren. Op hoge toon enorme kritiek. Dan denk ik: ja gast, had het zelf gedaan!”

Segers pleit in Betrouwbare Bronnen voor ‘een hervormingskabinet’ dat met een beknopt aantal heldere doelen snel aan de slag gaat om Nederland uit de crisis te halen. “Zo’n kabinet verkleint op de arbeidsmarkt de kloof tussen vast en flexibel. Er komt betaalbaar wonen voor starters en ouderen met 100.000 nieuwe woningen per jaar. Belastinghervorming voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart die nu voor het grootste deel bij bedrijven terechtkomt en helemaal niet bij burgers. En we moeten onze tanden zetten in de zorg. Daar hebben we gezien dat er eigenlijk geen buffer is. En daarnaast moeten we stevig door met het klimaatbeleid. Een kabinet deze dingen tot kern verklaart, dat wordt een goed kabinet. Op deze terreinen ligt voor ons de inzet hoger dan in de afgelopen periode. Ik wil niet op de winkel passen, ik wil echt grote veranderingen.”