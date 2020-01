Getraumatiseerde Australische ekster imiteert brandsirenes

Met loeiende sirenes rukken de Australische hulpdiensten elke dag weer massaal uit om de aanhoudende bosbranden te bestrijden. Het extreme brandseizoen maakt niet alleen een grote impact op mens en natuur. Brandweermannen van Copacabana Beach, in New South Wales hebben een bijzondere opname gemaakt van een strijkekster die het geluid van een brandsirene nabootst. Voor deze zangvogel is zangtechnisch gezien niets onmogelijk. Hij reproduceert liedjes van andere vogels, evenals het geluid van een blaffende hond of een auto-alarmsysteem zonder enige moeite.

De strijkekster komt voor in bijna heel Australië. Australiërs hebben een haat-liefde verhouding met de vogel. Ondanks dat het beest in 2017 door Guardian Australia nog werd verkozen tot vogel van het jaar, wordt er ieder broedseizoen weer gewaarschuwd voor hun duikvluchten.

Tussen augustus en oktober vallen de territoriale vogels elk jaar honderden mensen aan. In september van 2019 stond de teller op 189 gewonden door duikvluchten. Vorig jaar september overleed een 76-jarige fietser toen hij door een aanval van een strijkekster tegen een paaltje reed.