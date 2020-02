Getuigen: vriendinnen Baudet wilden kaartje niet laten zien

Getuigen van het ‘incident’ met de ‘Marokkanen’ die twee vriendinnen van Thierry Baudet zouden hebben lastiggevallen, geven een heel andere lezing van de gebeurtenissen dan de FvD-leider. Baudet verspreidde vrijdag via sociale media het verhaal dat vier Marokkanen zijn ‘dierbare vriendinnen’ in de trein ‘ernstig’ hadden lastiggevallen.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier marokkanen in een trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 31, 2020

In een reactie onder het bericht van Baudet op Instagram schrijft Lians.An, die naar eigen zeggen ook in de trein zat, dat de ‘Marokkanen’ veiligheidsmedewerkers waren. Baudets vriendinnen weigerden volgens haar om hun vervoersbewijs aan hen te laten zien, terwijl er was omgeroepen dat er controle in burger zou plaatsvinden.

Baudets vriendinnen wantrouwden de veiligheidsmedewerkers en geloofden niet dat hun passen echt waren. “Zij hebben deze vrouwen niet lastig gevallen”, schrijft Lians.An. Pas nadat er een agent bij kwam, werkten de twee vrouwen mee aan de controle.

De lezing van Lians.An wordt op Instagram bevestigd door Kevin Karssies, buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen en naar eigen zeggen een van de mensen die de vrouwen aanspraken. “Ik kan dit beamen.”