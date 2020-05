Gewapende demonstranten Michigan eisen einde lockdown

In de Amerikaanse staat Michigan zijn gewapende demonstranten donderdag het plaatselijke parlementsgebouw binnengedrongen. De demonstranten die deelnamen aan de American Patriot Rally, eisten dat de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer een einde zou maken aan de lockdown.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs

— Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020