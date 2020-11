Gewapende Trump-aanhangers blokkeren campagnebus Biden op snelweg

Een gewapende bende van Trump-aanhangers heeft met onder meer een wegblokkade voorkomen dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden campagne kon voeren in Austin. De campagnebus werd onderweg naar de progressieve stad in Texas opgewacht door een karavaan van auto’s met Trump-aanhangers, waarvan velen in het bezit van vuurwapens, die de rijdende bus begonnen te hinderen. Er werd zelfs getracht de bus van Biden van de weg af te duwen. Campagnemedewerkers vertelden dat de bendeleden met hun auto’s voor de bus ging rijden en op de rem trapten.

This is a traffic violation and attempted homicide. Why hasn’t anyone been arrested? pic.twitter.com/QnfF4vXMQn — haunting student debt owners (@mcbyrne) October 31, 2020

A Trump supporter posted a video of their pickup truck dangerously close and harassing Joe Biden’s campaign bus on a Texas Highway with the tag #OperationBlockTheBus pic.twitter.com/dghyc9PQix — Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) November 1, 2020

Een Texaans parlementslid spreekt van een situatie “die alle veiligheidsgrenzen overschrijdt”. De campagnebijeenkomst werd geschrapt. Volgens een woordvoerder van de Democraten was het te gevaarlijk om het evenement doorgang te laten vinden.

This is a 1st for me – but we just cancelled a joint event in Pflugerville w/ @JoeBiden campaign, @AustinYoungDems, & more, due to security reasons. Unfortunately, Pro-Trump Protestors have escalated well beyond safe limits. Sorry to all who looked forward to this fun event. https://t.co/tSq4moqro0 — Sheryl Cole (@SherylCole1) October 30, 2020

President Trump juichte ondertussen in een tweet de intimidatieactie toe.

Trump openly endorsing and encouraging vigilante intimidation to prevent his opponent’s campaign from reaching voters. @JohnCornyn ok with this? @GregAbbott_TX ok with this? This is their vision for how political debate should unfold in America? https://t.co/5iRiiskEmH — Ronald Brownstein (@RonBrownstein) November 1, 2020

De zoon van de president, Donald Trump Jr, had aanhangers eerder opgeroepen massaal naar de bijeenkomst van Biden te gaan om de Democraten “welkom” te heten en er “plezier” te maken.

In Texas staan de Democraten in de peilingen voor op de Republikeinen. Als Biden de staat voor zich wint is er sprake van een historische zege want de oliestaat geeft standaard de voorkeur aan een Republikein. Intimidatie van kiezers door Republikeinen is een groeiend probleem. Bij sommige stembureau’s zijn beveiligers ingehuurd om de schreeuwende Trump-aanhangers op afstand te houden van kiezers die hun stem willen uitbrengen.

De Republikeinen trachten ook via de rechter 100.000 stemmen die bij een drive in stembureau, vermoedelijk voor een groot deel op de Democraten, zijn uitgebracht ongeldig te laten verklaren.

Think about what it means when the GOP wants 100,000 Texans’ votes not to be counted. https://t.co/cMnxp5DMdU — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) October 31, 2020

Trump maakte deze week duidelijk dat hij verwacht tot president te worden uitgeroepen door het Hooggerechtshof als hij er niet slaagt op verkiezingsdag zelf te winnen. Trump heeft er voor gezorgd dat de Republikeinen een ruime meerderheid in dat hof hebben.