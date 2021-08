Gezin op de vlucht na doodsbedreigingen vanwege lesbische dochter

Een Russisch gezin met een lesbische dochter is na doodsbedreigingen naar Spanje gevlucht. Het gezin kwam in de problemen nadat moeder Yuma, haar dochters Alina en Mila en Alina’s vriendin eind juni te zien waren geweest in een commercial voor VkusVill. Deze Russische supermarktketen heeft ook een vestiging in Amsterdam.

Vanwege de Russische wetgeving ten aanzien van ‘homopropaganda’ ging de reclame al vergezeld van een waarschuwing. Dat kon niet voorkomen dat conservatieven woedend reageerden op de commercial.

Na enkele dagen besloot de supermarktketen de commercial te schrappen en te vervangen door een versie met een hetero-gezin. De directeur van VkusVill bood zijn verontschuldigingen aan omdat de supermarkt “de gevoelens van veel klanten, werknemers, partners en leveranciers had gekwetst”.

Hoewel de reclame werd teruggetrokken bleef het gezin bedreigingen ontvangen. Die waren van dien aard dat de gezinsleden zich genoodzaakt voelden Rusland te ontvluchten. “Door de ingewikkelde situatie met VkusVill hebben we geen werk en woning meer”, legt Yuma uit op Instagram.

Foto: VkusVill