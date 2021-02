Gezondheidsraad: scholen en horeca mogen vragen om vaccinatiebewijs

Scholen, horeca en bedrijven kunnen straks mensen de toegang ontzeggen als ze niet gevaccineerd zijn. “Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs als voorwaarde voor de toegang tot diensten of voorzieningen”, schrijft de Gezondheidsraad in een brief waaruit RTL Nieuws citeert.

”Het kan bijvoorbeeld gaan om werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen. Economische belangen kunnen daarbij een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen.”

In november opperde VVD-Kamerlid Hayke Veldman tijdens een debat om een indirecte vaccinatieplicht in te voeren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zag dat niet zitten. Volgens hem zal zo’n indirecte plicht ertoe leiden dat minder mensen zich laten vaccineren.

Deskundigen spraken eerder de verwachting uit dat niet-ingeënte mensen straks niet snel zullen worden geweigerd. “Zo’n besluit roept allerlei ethische en maatschappelijke vragen op”, aldus Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tegenover de NOS. “Bovendien zal de uitvoering lastig zijn en verliezen ondernemers er mogelijk klanten mee.”

Denemarken is ondertussen bezig met de ontwikkeling van een digitaal vaccinatiepaspoort. Met zo’n paspoort zouden Denen meer vrijheid moeten krijgen en bijvoorbeeld weer kunnen reizen. “Het is cruciaal om de Deense economie weer op te starten”, aldus de minister van Financiën Morten Bodskov.