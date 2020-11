GGD-arts waarschuwt: we stevenen af op derde golf, pas op met kerst

De derde coronagolf komt sneller dan menigeen denkt. Die waarschuwing geeft GGD-arts Machiel Vonk tegenover RTV Noord. Hij denkt dat het vaccinnieuws mensen lakser maakt. Daardoor zouden ze minder geneigd zijn om de coronavoorschriften, over bijvoorbeeld afstand houden, op te volgen.

Vonk maakt zich dan ook ook grote zorgen over kerst. “We gaan toch met meer mensen om de kerstboom zitten of familie opzoeken in een instelling. Of we geven die ene keer toch een knuffel, ‘omdat het kerst is’ en ‘nu mag het wel even.”

Volgens de GGD-arts gaan mensen de mist in, omdat ze bekenden meer vertrouwen. “Je denkt te weten dat ze jou niet kunnen besmetten. Maar dan zijn valse argumenten.”