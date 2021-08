GGD Hollands Midden doet aangifte tegen Willem Engel wegens bedreiging

GGD Hollands Midden heeft aangifte gedaan tegen Willem Engel wegens bedreiging. Dat meldt Omroep West. De complotdenkende dansleraar riep woensdag op sociale media op om foto’s en filmpjes te maken van GGD-medewerkers op priklocaties. ‘Voor later zullen we maar zeggen’, schreef de notoire antivaxxer daarbij. ‘Heel intimiderend’, aldus Pieter Haasbeek, manager coronabestrijding bij de GGD.

Haasbeek vertelt ook dat er woensdag inderdaad ‘een hele groep met fototoestellen en camera’s’ aanwezig was op de priklocatie. Gedemonstreerd wordt er wel vaker, maar dat gaat doorgaans niet gepaard met deze vorm van intimidatie van de medewerkers. De GGD schakelde uiteindelijk de politie in die ingreep.

Willem Engel houdt zijn volgers ondertussen het waanbeeld voor dat de vaccinatiemedewerkers uiteindelijk berecht zullen worden vanwege hun inzet voor de pandemiebestrijding. Met het oproepen tot fotograferen van de medewerkers heeft Engel een grens overschreden, zegt Haasbeek. En dus volgde een aangifte: ‘We moeten onze medewerkers beschermen. Het is nu nog heel vers dus ik kan nog niet inschatten welke gevolgen het heeft, maar ik kan me voorstellen dat als medewerkers constant op de foto of de film worden gezet, ze er een keer de hik van krijgen en afhaken voor dit werk.’