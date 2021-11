GGD-medewerkers opgepakt wegens grootschalige fraude met QR-codes

Drie medewerkers van de GGD-locatie op Schiphol, die aangetrokken waren via een uitzendbureau, zijn door de marechaussee gearresteerd in een onderzoek naar grootschalige fraude met QR-codes. Dat onthult RTL Nieuws. Tienduizenden valse QR-codes zouden op deze manier in omloop zijn gebracht.

Eén van de verdachten wordt ervan verdacht haar wachtwoord te hebben afgegeven waarmee kon worden ingelogd op het systeem waarmee zij werkte, waarmee anderen QR-codes konden aanmaken. De drie verdachten, die werkten bij de GGD-locatie in de aankomsthal van Schiphol, zitten momenteel vast. (…) De valse QR-codes werden via verschillende kanalen aangeboden en verhandeld voor prijzen vanaf honderden euro’s tot soms wel duizend euro. De QR-codes staan op naam naar keuze en kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot onder andere horeca en evenementen, ook als iemand niet is gevaccineerd of geen test heeft gedaan.

Justitie verklaart dat de een deel van de codes vandaag nog ongeldig wordt gemaakt. De fraude werd opgespoord door digitale rechercheurs van het ministerie van VWS. Na ontdekking van de fraude is het systeem verbeterd zodat beter vastgelegd wordt wie welke handelingen verricht. Het ministerie wijst er op dat de fraude niet alleen de gezondheid van de fraudeurs in gevaar brengt maar ook die van anderen.

De politie waarschuwt dat niet alleen de handelaren in QR-codes strafbaar zijn maar ook de afnemers. Wie betrapt wordt op het gebruik van een valse QR-code kan een strafblad, boete en zelfs gevangenisstraf krijgen. De politie zegt actief onderzoek te doen naar de afnemers.