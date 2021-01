GGD-testlocatie Urk in brand gestoken uit protest tegen avondklok

Op Urk hebben jongeren een GGD-testlocatie in brand gestoken uit protest tegen de avondklok. Dat meldt Omroep Flevoland. De jongeren kwamen af op een oproep op sociale media om te komen protesteren. De gemeente Urk was sinds donderdag op de hoogte van de berichten.

Tijdens het protest werd vuurwerk afgestoken en werden autobranden in brand gestoken. Op camerabeelden is te zien hoe een groep jongeren de teststraat ingaat en daar begint met de vernielingen. Even later slaan de vlammen uit de testlocatie.

Ook na ingang van de avondklok om 21.00 uur bleven de jongeren op straat. Volgens Omroep Flevoland had een half uur later de politie nog altijd niet ingegrepen.