GGD-vaccinatielocatie moet eerder dicht door avondlockdown

De avondlockdown die vanaf zondag ingaat, is volgens demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge mede veroorzaakt door ongevaccineerden die een zware wissel op de gezondheidszorg trekken. Wie in de omgeving Breda solidair toch nog even snel een prik wil halen, kan daar de komende dagen moeilijker terecht. Vanaf zondag gaat de vaccinatielocatie in Breda namelijk twee uur eerder dicht, en wel als direct gevolg van de nieuwe lockdown. Dat meldt Omroep Brabant. Die schrijft:

De werknemers van de GGD maken namelijk gebruik van de faciliteiten van horecazaken die op het plein zitten. De horeca moet vanaf zondag om vijf uur ’s avonds sluiten.

Mogelijk worden in de loop van komende week de openingstijden weer verruimd.