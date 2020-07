GGD wil bezoeker Hillegoms café met corona pas testen na leugen

De GGD Hollands-Midden wilde een man die een bezoek had gebracht aan het Hillegomse café De Kleine Beurs, de brandhaard van een plaatselijke corona-uitbraak, aanvankelijk niet testen. Pas nadat de man had gezegd dat hij verkouden was – een leugen – werd hij getest: hij bleek te zijn besmet. Dat meldt Omroep West. De terughoudendheid bij het testen van mensen die geen symptomen hebben, is volgens de GGD geheel volgens het protocol.

De GGD Hollands-Midden laat weten dat testen alleen zin heeft als personen klachten hebben, zoals een loopneus, of hoesten. ‘Alleen dan ben je besmettelijk en vorm je een risico’, aldus een woordvoerder. De kans is daarnaast heel klein dat het virus wordt aangetroffen als er geen symptomen zijn. ‘Wij zetten de kostbare testen het liefst in bij mensen die het echt nodig hebben’, besluit de woordvoerder.

In maart en april was er veel kritiek op het Nederlandse testbeleid. Omdat alleen maar mensen werden getest die klachten hadden én in risicogebieden als China waren geweest, kon het virus zich eenvoudig onder radar verspreiden. Volgens de gezondheidsautoriteiten werd het zuinige testbeleid ingegeven door tekorten. De Groningse microbioloog Alex Friedrich bestreed die lezing en meende dat het wél mogelijk was om veel meer testen uit te voeren.