Grapperhaus (CDA) houdt benoeming voorzitter euthanasie-commissie tegen

CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de benoeming geblokkeerd van een rechter als voorzitter van een van de vijf toetsingscommissies voor euthanasie. Dat is in de afgelopen twintig jaar geen enkele keer gebeurd. Dat meldt de Volkskrant. Het vermoeden bestaat dat de beslissing is ingegeven door het anti-euthanasie-standpunt van de christelijke coalitiepartijen.

De rechter in kwestie is Miriam de Bontridder van het gerechtshof in Amsterdam. Tot 2019 was ze bestuurslid van stichting De Einder, een organisatie die adviseert bij vrijwillige levensbeëindiging zonder tussenkomst van een arts. Daarbij zag De Bontridder erop toe dat de stichting volledig binnen de wet opereerde, onder andere door bij haar aantreden iedereen te ontslaan die zich niet aan die eis wilde committeren. In een opiniestuk in de Volkskrant pleitte ze voor het legaliseren van de pil van Drion. Eerder dit jaar sprak ze via Twitter ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers rechtstreeks aan vanwege zijn houding ten opzichte van Euthanasie. Segers is fel tegenstander van euthanasie en van stichtingen als De Einder.

De commissie waar De Bontridder voorzitter van zou worden, toetst bij euthanasiezaken of de arts aan de wet heeft voldaan. Elke commissie bestaat uit een jurist, een arts en een ethicus. De krant legt uit:

De samenstelling van een commissie kan van invloed zijn op de manier waarop artsen worden ondervraagd en daarmee op de euthanasiepraktijk in Nederland. De laatste jaren neemt de angst onder artsen toe om complexe euthanasiezaken aan te nemen, vooral nadat het Openbaar Ministerie meerdere strafrechtelijke onderzoeken is begonnen tegen artsen.

Waarom Grapperhaus de benoeming van De Bontridder heeft geblokkeerd is onduidelijk. Persoonlijk lijkt hij geen tegenstander van euthanasie te zijn, maar hij heeft de toetsingscommissies geen reden gegeven. Coördinerend voorzitter Jacob Kohnstamm van de commissies, die ook de sollicitatie leidde waar De Bontridder glansrijk doorheen kwam, eist dat de minister met argumenten komt voor zijn veto.

Kamerlid Pia Dijkstra van andere coalitiepartner D66 heeft zo haar vermoedens over de reden. Zij wil van minister Grapperhaus weten of de weigering te maken heeft met haar werkzaamheden bij De Einder. ‘Dat is een legale organisatie’, laat Dijkstra weten. ‘Ze bevatten ook mensen uit de christelijke hoek. Zolang iedereen maar binnen de wet oordeelt.’

Waarom blokkeert Grapperhaus benoeming rechter in toetsingscommissie euthanasie?Omdat ze bestuurslid de Einder is geweest? Ernstige kwestie, nog niet eerder voorgekomen. Ik stel Kamervragen. https://t.co/09XYNjHvSr — Pia Dijkstra (@piadijkstra) December 1, 2020

In het NOS Radio 1 Journaal noemde Kohnstamm De Bontridder dinsdagochtend ‘uitermate gekwalificeerd’. Op de vraag of de christelijke signatuur van een deel van de coalitie mogelijk heeft meegespeeld, wilde hij geen commentaar geven. Op de vraag wat dan wel de reden kan zijn, zei hij: ‘Ik tast in het duister’.