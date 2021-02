Gratis Belgische mondkapjes mogelijk gevaarlijk

De Belgische autoriteiten adviseren om voorlopig geen gratis witte stoffen mondkapjes van de apotheek de dragen. Mogelijk bevatten de mondneusmaskers schadelijke stoffen, meldt de VRT. Pijnlijk: de betreffende mondkapjes zijn door de overheid zelf verstrekt.

Volgens het wetenschappelijk instituut Sciensano bevatten de maskers kleine titaniumdioxide-en zilverdeeltjes. De titaniumdioxide is toegevoegd om de mondkapjes wit te maken, de zilverionen hebben een antibacteriële werking.

“Het gaat over nanodeeltjes die tot in de luchtwegen zouden kunnen doordringen”, legt toxicoloog Jan Tytgat uit. Maar er moeten eerst metingen gebeuren om te weten of er wel een risico is voor de gezondheid.

Tytgat waarschuwt dat titaniumdioxide tot ademhalingsproblemen kan leiden, en bij een hoge concentratie op termijn zelfs longkanker kan veroorzaken. Volgens hem is er echter geen reden tot paniek. “Had dit een acuut probleem geweest dan hadden we al veel meer mensen bij de huisarts gezien met allergische reacties en klachten over de ademhaling.”