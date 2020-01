‘Great wall’ van Trump omver geblazen door harde rukwind

Een deel van de ‘great wall’ van president Donald Trump tussen de Verenigde Staten en Mexico is omgewaaid door harde wind. Dat melden Amerikaanse grenspatrouilleofficieren aan LA Times. De stalen panelen die tussen de Californische stad Calexico en Mexicali in Mexico worden geïnstalleerd, maken deel uit van het plan van Trump om de meer dan 3000 km lange grensbarrière te versterken.

De panelen, meer dan negen meter hoog, werden woensdag door een sterke windvlaag omgeblazen. Dankzij een rij bomen vielen de panelen niet op de naastliggende weg. Het gedeelte werd juist versterkt met betonnen ankers, maar de wind ging ermee aan de haal voordat het beton kon opdrogen “Mexicaanse autoriteiten reageerden gelukkig snel en konden het verkeer van de nabijgelegen straat omleiden”, zegt grensbewakingsagent Carlos Pitones tegen LA Times. De stalen panelen zijn inmiddels opnieuw geplaatst. CBP (Customs and Border Protection) zal samenwerken met de aannemer om de impact van harde wind te verminderen”, aldus Pitones.

Het bouwen van een nieuwe muur was een belangrijk onderdeel van de presidentiële campagne van Trump in 2016. Nadat Mexico weigerde voor de muur te betalen, riep Trump zelfs de nationale noodtoestand uit om de benodigde $ 5,7 miljard via federale fondsen te verkrijgen. Op dinsdag tijdens een politieke bijeenkomst in New Jersey, herhaalde hij zijn retoriek uit 2016. “We kunnen goed overweg met Mexico, de president is een dierbare vriend van mij. Hij doet het fantastisch, ondanks dat het zware tijden zijn. Maar Mexico betaalt wel degelijk, daar zullen jullie snel genoeg achter komen, voor de muur, oké?”

Verder zei de president dat de Verenigde Staten dankzij de nieuwe muur, een recordaantal drugsvangsten heeft kunnen doen. Verschillende experts claimen dat de muur geen effect zal hebben op de illegale drugshandel. De illegale grenspoorten zijn dan wel versterkt, maar drugshandelaren komen met hun auto’s nog steeds het land binnen via de legale weg. Drugshandel via een legale grenspoort is hoe de meeste illegale drugs de VS bereiken. Ook hebben Amerikaanse grensbewakers in Californië een ondergrondse tunnel van ruim 1,3 kilometer ontdekt die naar Mexico leidt. Niemand is gearresteerd en ook is er niets in beslag genomen. De tunnel bevindt zich 21 meter onder de grond, is 1,7 meter hoog en 60 centimeter breed