Greta Thunberg interviewt Attenborough over klimaat via Skype

Greta Thunberg en David Attenborough hebben elkaar in een Skype-gesprek bedankt voor hun klimaatinzet. De Zweedse tiener was te gast als host bij het Today-programma van BBC Radio 4. David Attenborough bedankte haar voor het vergroten van het bewustzijn van de klimaatcrisis. “Greta heeft het voor elkaar gekregen om wereldwijde aandacht voor het klimaat te krijgen, iets wat ons in twintig jaar tijd niet is gelukt. Ik ben je erg dankbaar. We zijn je allemaal dankbaar.”

Greta was op haar beurt vereerd om Attenborough, die zich al jaren inzet voor het klimaat, via Skype te ontmoeten. “De hele wereld is je enorm dankbaar is voor je levenslange toewijding aan de klimaatcrisis. Ik hoop dat je beseft hoeveel verschil je hebt gemaakt. Het is erg inspirerend” antwoordde Greta.

Verder prees Attenborough de tiener omdat zij het voor elkaar heeft gekregen de klimaatcrisis op de agenda te zetten voor zowel de oude als de jonge generatie. De presentator is al enige tijd fan. Eerder sprak hij zijn steun uit voor haar verschijning op de VN-klimaattop in oktober. Tegen The Huffington Post zei hij: “Greta Thunberg is er vanwege haar passie, haar inzicht en haar bezorgdheid over de toekomst. Ze is een is een politiek persoon, geen tv-persoonlijkheid.”

Eerder deze week raakte de BBC nog in opspraak omdat zij presentator Mishal Husain voor een interview met Greta per vliegtuig lieten afreizen naar Stockholm. Thunberg vermijdt vliegreizen vanwege de impact op het milieu. Programma-editor Sarah Sands zei tegen de The Times: “Dat hebben we onderling besproken. Het voelde lastig, maar we hadden geen tijd voor treinen of boten.”

De activiste heeft gesproken op verschillende klimaatbijeenkomsten. Voor de klimaattop in Madrid reisde ze per zeilboot af naar Lissabon. In 2019 noemde het tijdschrift TIME haar persoon van het jaar en een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.

In augustus 2018 begon Greta een schoolstaking voor het klimaat buiten het Zweedse parlement die zich sindsdien over de hele wereld heeft verspreid en nu meer dan 100.000 schoolkinderen betrekt. De beweging heet nu Fridays For Future.

This can no longer be news among other news, an “important topic” among other topics, a “political issue” among other political issues or a crisis among other crises.

This is not party politics or opinions. This is an existential emergency. And we must start treating it as such. https://t.co/beRUwiJM1Y

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 29, 2019

Eerder dit jaar deed Sir David Attenborough via WNF een oproep aan alle wereldleiders: