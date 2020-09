Greta Thunberg leidt wereldwijde hervatting scholierenprotest voor klimaat

Geen video? Klik hier.

Greta Thunberg, de Zweedse scholier die twee jaar geleden voor de deur van het Zweedse parlement in haar eentje een klimaatstaking startte die al snel de wereld veroverde, is opnieuw de straat opgegaan. Ze voegde zich met de vereiste afstand bij protesterende scholieren in Stockholm voor #FridaysForFuture. “De hoop is, zoals altijd, om het bewustzijnsniveau te vergroten en de publieke opinie te versterken,” verklaarde de inmiddels 17-jarige activiste.

Vanwege de coronacrisis kwam de klimaatcampagne van de scholieren de afgelopen maanden stil te liggen. De scholieren eisen dat regeringen hun afspraken uit het akkoord van Parijs nakomen en liefst nog meer doen om het klimaat en hun toekomst te redden.

Het protest startte vrijdag in het poolgebied waar de Britse Mya-Rose Craig op een afgebroken ijsschots actievoerde. Het is voor het eerst dat het protest zo noordelijk is gevoerd.

In Duitsland gingen scholieren in 400 plaatsen de straat op, waaronder natuurlijk Berlijn.

Luis Neubauer, leidster van de Duitse beweging, sprak de menigte toe.

Ook in Sydney werd actiegevoerd om de planeet te redden.

En in Frankrijk:

