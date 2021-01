Greta Thunberg wordt 18 en vraagt je om een cadeau

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg wordt zondag 18 jaar oud. Thunberg, die in een interview ter ere van die mijlpaal zegt dat ze zelf geen nieuwe kleren koopt omdat ze het goede voorbeeld wil geven, is opvallend mild voor beroemdheden die zich wel uitspreken voor het klimaat maar er vervolgens niet naar handelen. Ook vraagt ze de wereld om een verjaardagscadeau.

Op de vraag wat ze van beroemdheden vindt die campagnevoeren tegen klimaatverandering, maar vervolgens wel de wereld rondvliegen, zegt Thunberg simpelweg:

Dat maakt me niet uit. Ik vertel niemand wat ze moeten doen, maar er bestaat een kans dat wanneer je heel uitgesproken bent over deze dingen en je handelt er vervolgens niet naar, dat je daar kritiek op krijgt en dat je niet meer serieus genomen wordt.

Thunberg werd ook gevraagd naar de opvatting van sommige van haar mede-klimaatstrijders dat het onverantwoord en egoïstisch is om nog kinderen te krijgen terwijl de planeet onder druk staat. Daarop laat ze simpelweg weten: ‘De mensen zijn het probleem niet, het is ons gedrag.’

De jonge Stockholmse werd in september 2018 wereldberoemd nadat ze besloot elke schooldag te staken om op de stoep van het Zweedse parlement aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Haar dagelijkse stakingen maakten uiteindelijk plaats voor wekelijkse en wereldwijd namen talloze jongeren haar acties over. In het interview laat Thunberg weten zich geregeld schuldig te voelen ten opzichte van haar familie. Sinds ze een publiek figuur is geworden, is zowel zij als haar familie met regelmaat doelwit van bedreigingen, soms met de dood. Thunberg zegt zich niet druk te maken over wat mensen over haar zeggen, ‘maar als het de mensen om je heen raakt wordt het een andere zaak’.

Voor haar 18de verjaardag ontvangt Thunberg wel graag een cadeau. Geen nieuwe kleding zoals veel van haar leeftijdsgenoten willen. ‘Die heb ik niet nodig en anders leen ik ze wel van mensen die ik ken. Of ik koop ze tweedehands’. Haar ideale verjaardagscadeau is dat mensen nog een beetje meer doen om de planeet te helpen. En daarnaast misschien een nieuwe lamp voor haar fiets.