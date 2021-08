Griekse ongevaccineerden niet meer welkom in cafés en restaurants

Vanaf 13 september worden ongevaccineerden niet langer toegelaten in Griekse cafés, restaurants en clubs. De Griekse regering heeft die maatregel die zeker tot 31 maart blijft gelden, aangekondigd om een nieuwe golf coronabesmettingen het hoofd te kunnen bieden. In theaters, musea en bioscopen is een negatieve test voldoende om toegang te krijgen.

“Deze maatregelen zijn geen straf”, legt de Griekse minister van Volksgezondheid Vassilis Kikilias uit. Volgens hem heeft de overheid de plicht om mensen te beschermen. Hij wijst erop dat veel gevaccineerden al grote offers hebben moeten brengen, bijvoorbeeld omdat hun bedrijf failliet is gegaan of omdat ze maandenlang vanuit huis moesten werken.

Werknemers die zich niet hebben laten inenten, moeten zich vanaf september minimaal een keer per week laten testen. Voor bepaalde beroepen, in de horeca en in het onderwijs, geldt dat er minimaal twee keer per week een sneltest moet worden gedaan.

Van de 11 miljoen Grieken is net iets meer dan de helft volledig gevaccineerd. Dinsdag meldden de Griekse gezondheidsautoriteiten 4.608 vastgestelde nieuwe besmettingen – het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.