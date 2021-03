Griekenland rouwt om baby van 5 weken die overlijdt aan corona

“Helaas hadden we vandaag het nieuwste slachtoffer van de pandemie in ons land. Een baby die 17 van zijn 37 dagen tellende leven heeft doorgebracht met strijden tegen het coronavirus. Het virus discrimineert niet, maar vandaag is het verdriet ondraaglijk. Aan zijn familie betuig ik mijn oprechte deelneming.” Dat schrijft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis op Facebook.

Δυστυχώς σήμερα είχαμε το νεότερο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας. Ένα βρέφος που πέρασε τις 17 από τις 37 ημέρες ζωής… Geplaatst door Kyriakos Mitsotakis op Maandag 8 maart 2021

Het ministerie van Volksgezondheid verklaart dat de baby half februari met verschijnselen – ontstoken neus en koorts – werd opgenomen in het kinderziekenhuis van Athene. De baby leed niet aan andere ziektes of complicaties. Een dag later was zijn toestand zo verslechtert dat hij werd overgebracht naar de intensive care. Eerder al toonden kabinetsleven medeleven met de zieke baby wiens toestand verslechterde.

Het kindje overleed afgelopen zondag als jongste slachtoffer van de pandemie in Griekenland. Hij is het 6800e dodelijke slachtoffer van het virus in het Zuid-Europese land waar de gezondheidszorg dreigt te bezwijken onder de druk van de pandemie. Er liggen 480 mensen op de intensive care op een bevolking van nog geen 11 miljoen. In Nederland zijn dat er nu 651.

Volgens de oppositie heeft de rechtse regering de coronacrisis verkeerd aangepakt nadat het land afgelopen zomer in lockdown ging. Het kabinet wijt de toename aan de opkomst van de nieuwe variant. Een woordvoerder van de regering verklaarde dat op het vasteland nu 60 tot 70 procent van de nieuwe gevallen veroorzaakt worden door varianten terwijl dat op Kreta zelfs 90 procent is. Tegen eind maart moeten 1 miljoen Grieken gevaccineerd zijn, dat komt neer op ongeveer 10 procent van de bevolking.

cc-foto: ECB

