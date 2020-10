Griekenland trekt kilometerslang ‘ijzeren gordijn’ op aan grens met Turkije

Geen video>? Klik hier.

26 kilometer lang en vijf meter hoog wordt het nieuwe hek dat Griekenland neerzet op de grens net Turkije. Het is een uitbreiding van een al eerder geplaatst hek dat tien kilometer van de grens afsluit en loopt langs de oevers van de Evros rivier. De Griekse politie heeft geluidskanonnen geïnstalleerd die aanslaan als vluchtelingen de grens naderen. De sirenes zijn in staat zo’n lawaai te produceren dat ze niet alleen oorverdovend zijn maar ook lichamelijke pijn veroorzaken. Daarnaast worden camera’s langs de hele 180 kilometer lange Grieks-Turkse grens geïnstalleerd. Verder worden er 1200 grenswachten gerekruteerd die langs de grens zullen patrouilleren.

Since the 90s, #EU countries built over 1,000km of #walls to prevent displaced people fleeing into Europe – that’s is around 6 times the length of the Berlin Wall.

And here comes a new one:

#Evros #Turkey #Greece https://t.co/ktXi1xEmOd

— Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) October 20, 2020