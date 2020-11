Griekenland vervolgt bootvluchteling wiens kind verdronk ‘wegens dood door schuld’

Een 25-jarige asielzoeker uit Afghanistan van wie een 6-jarig zoontje is verdronken bij de oversteek van Turkije uit Griekenland werd gemaakt, wordt vervolgd door de Griekse justitie. De autoriteiten willen hem laten veroordelen voor het in gevaar brengen van het leven van zijn kind. Daar staat een maximumstraf van 10 jaar gevangenis op.

De vader en zoon maakten deel uit van een groep van 25 mensen aan boord van een rubberboot die omsloeg in de Egeïsche Zee. Het duurde volgens de advocaat van de man uren voordat de Griekse autoriteiten een reddingsoperatie op gang brachten. Het levenloze lichaam van het jongetje werd uiteindelijk op een strand van het eiland Samos aangetroffen, naast een zwangere vrouw die de scheepsramp wel overleefde.

De advocaat, Dimitris Choulis, verklaart tegenover The Guardian te vrezen dat het een nieuwe tactiek is van de Griekse overheid om asielzoekers af te schrikken. Volgens de organisatie HIAS Greece die vluchtelingen juridisch bijstaat is het niet eerder voorgekomen dat asielzoekers vervolgd worden vanwege hun pogingen het land binnen te komen, ook niet als daarbij mensen om het leven kwamen. Andere hulpverleners spreken van criminalisering van mensen die met hun vlucht een veilige toekomst trachten te bereiken. Door asielzoekers iedere mogelijkheid te ontnemen om veilig en legaal Europa te bereiken, dwingen ze vluchtelingen de gevaarlijke route over zee te nemen. Josie Naughton van de ngo Choose Love stelt dat de vervolging aantoont dat het Europese asielbeleid faalt.

De Griekse kustwacht meldt dat een 23-jarige man die de leiding had over de rubberboot is gearresteerd.

cc-foto: Christopher Jahn/IFRC