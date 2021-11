Groen licht voor pil tegen corona

De Britse toezichthouder voor geneesmiddelen heeft een pil tegen corona goedgekeurd. Molnupiravir, zoals het middel heet, zal worden verstrekt aan ouderen en mensen met een afweerstoornis. Dat meldt The Guardian.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat het geneesmiddel van MSD goedkeurt. Ook in andere landen wordt er met belangstelling naar gekeken. Zo spreekt de Belgische viroloog Marc Van Ranst van “goed nieuws”.

Goed nieuws! Eerste pil tegen COVID-19 toegelaten in Verenigd Koninkrijk: "Hopelijk begin 2022 bij ons", zegt viroloog Johan Neyts. https://t.co/0XPPCYnJtf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 4, 2021

De eerste pillen zullen vanaf half november worden verstrekt. Gebruikers moeten het medicijn tweemaal daags nemen. De pil snijdt het virus de pas af. Na een positieve test is de kans dat gebruikers in het ziekenhuis belanden of overlijden de helft kleiner.

De Britse gezondheidsautoriteiten raden aan om na een infectie zo snel mogelijk te beginnen met het innemen van de pillen. Als coronapatiënten langer wachten met inname neemt de effectiviteit van het middel af.