Groenen: Schrap term ‘ras’ uit Duitse Grondwet

Discriminatie op grond van ‘ras’ is in Duitsland, net als in Nederland, volgens de Grondwet verboden. De Groenen willen nu dat die term volledig uit de Grondwet geschrapt wordt en erkent dat er weliswaar verschillende bevolkingsgroepen zijn, maar dat die allen deel uitmaken van hetzelfde menselijk ras. Een verbod op discriminatie op afkomst moet daarom voldoende zijn.

“Het wordt tijd dat we racisme afleren. Allemaal”, aldus de partijvoorzitter van de Groenen, Robert Habeck, en vice-president namens de Groenen van het deelstaatparlement van Sleeswijk-Holstein, Aminata Touré, in de Berlijnse Tageszeitung: “Een sterk begin zou zijn om de term’ ras ‘uit de Grondwet te verwijderen.”

Touré en Habeck reageren daarmee op de wereldwijde antiracismedemonstraties die ook in Duitsland duizenden mensen op de been hebben gebracht. Volgens De Groenen druist het indelen van mensen op basis van ras in tegen de geest van de Grondwet zelf: “Er zijn geen rassen, er zijn mensen,” aldus Touré en Habeck.

Het tweetal betoogt dat het uitbannen van racisme begint bij overheidsinstellingen en dus moet daar worden begonnen met een einde maken aan institutionele achterstelling. Om dat voor elkaar te krijgen stellen ze trainingen voor. Onder meer binnen de politie moet extra scholing plaatsvinden en moeten er onafhankelijke meldpunten worden opgericht. Ook wordt als het aan Touré en Habeck ligt voortaan elk geval van politiegeweld uitvoerig onderzocht.

Beeld: Aminata Touré, Die Grünen