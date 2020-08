GroenLinks bepleit crisisinkomen tot 1 juli 2021

Niemand mag door de coronacrisis zonder inkomen blijven zitten, vindt GroenLinks. Daarom wil partijleider Jesse Klaver een sociaal vangnet voor iedereen, dus ook voor flexwerkers en zzp’ers die hun werk kwijtraken. De GroenLinks-leider bepleit een crisisinkomen, “als noodmaatregel voor iedereen die nu in de financiële problemen komt”. GroenLinks vat de plannen als volgt samen:

Ook voor mensen met een bijstandsuitkering verruimen we de mogelijkheid om zich om te scholen.

Zzp’ers en flexwerkers die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering krijgen een crisisinkomen van 1050 euro per maand.

Iedereen die in loondienst werkte en zijn baan verliest krijgt tot minimaal 1 juli 70% van zijn salaris doorbetaald.

Tegenover NRC Handelsblad wijst Klaver erop dat er nu te weinig aandacht is voor zzp’ers en flexwerkers.

Die worden in zijn ogen onvoldoende vertegenwoordigd in het polderoverleg, dat het kabinet intensief voert. „De sterkste lobby krijgt het meeste voor elkaar. De NOW-regeling is op zich succesvol maar richt zich vooral op de bedrijven. Een bedrijf dat medewerkers wil ontslaan omdat die niet nodig zijn, vraagt die regeling al niet meer aan. Voor de slachtoffers daarvan moet nu een ruimere regeling mogelijk zijn.”