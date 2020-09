GroenLinks gaat tegen coronaspoedwet stemmen

De coronaspoedwet geeft te veel macht aan de ministers van Volksgezondheid en Justitie. Zij kunnen met die wet in de hand de vrijheden van burgers zonder controle van de Tweede Kamer inperken. Daarom zal GroenLinks niet met de spoedwet instemmen, kondigt Jesse Klaver aan. “Zoals de wet er nu ligt, zal GroenLinks tegenstemmen”, zegt de GroenLinks-leider in een interview met NU.nl.

Deze wet zit echt niet goed in elkaar. De minister kan zonder goedkeuring van het parlement grondrechten inperken. Daarom zijn wij tegen de coronawet.https://t.co/DEApu4By3B — Jesse Klaver (@jesseklaver) September 6, 2020

Volgens Klaver kan het kabinet ook met parlementaire controle snel besluiten nemen als de situatie daar om vraagt. “Nog niet zo lang geleden heeft dit parlement een steunpakket van 50 miljard euro in drie uur tijd behandeld”, zegt hij. “Om te doen alsof je als minister niet kan besturen omdat het parlement in de weg zou zitten, is echt nonsens.”

De afgelopen maanden waren er de nodige protesten tegen de coronaspoedwet, waarbij met name corona-ontkenners en complotdenkers goed vertegenwoordigd waren. Volgens Klaver zijn er daarnaast ook veel “weldenkende burgers die niet willen dat een minister zoveel macht krijgt zonder controle van de volksvertegenwoordiging”.