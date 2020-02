GroenLinks presenteert plan voor halvering stikstofuitstoot

Met steun van de linkse oppositiepartijen SP, PvdA en Partij van de Dieren heeft GroenLinks dinsdag een wetsvoorstel gepresenteerd om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren. Om die halvering mogelijk te maken, zal de veestapel flink moeten worden ingekrompen. Maar de linkse partijen willen ook dat de transportsector en de industrie een bijdrage leveren. Daarnaast moet er meer geld naar natuurherstel.

GroenLinks-Kamerleden Laura Bromet en Jesse Klaver kwamen met hun stikstofplannen omdat ze vinden dat het kabinet te traag reageert op de stikstofcrisis. “Door de besluiteloosheid van Rutte dreigt de ecologische crisis uit te monden in een economische crisis”, tekende de NOS op uit de mond van Klaver.

Vanmiddag gesproken met de bazen van Bouwend Nederland, MKB-Nederland, Natuurmonumenten, de Landschappen, Vogelbescherming, Greenpeace. En met de boeren en onze politieke vrienden van SP, PvdA en Partij vd Dieren.

Over onze wet die het stikstofprobleem moet oplossen. pic.twitter.com/PAlIAKdpJm — Laura Bromet ⛸ (@LauraBromet) February 4, 2020

Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot (stikstofoxiden en ammoniak) jarenlang overtreden. Vorig jaar mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat daar een einde aan moet komen, maar het kabinet blinkt sindsdien niet uit door krachtdadig optreden.

Dinsdag lekte wel uit dat het kabinet later deze week bekend zal maken dat er een half miljard euro wordt uitgetrokken om boeren uit te kopen en om stallen te verduurzamen. Volgens Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, die ook aanwezig was bij de presentatie van de GroenLinks-plannen, is dat onvoldoende. “De kosten zullen eerder in de miljarden lopen dan in de miljoenen”, stelt de oud-CDA-politicus.