GroenLinks-raadslid weg vanwege nepprofielen

GroenLinks-fractievoorzitter Ronald Camstra uit Zeist is opgestapt, omdat hij waarschijnlijk nepprofielen heeft aangemaakt op sociale media. Die profielen zou hij hebben ingezet om politieke discussies te beïnvloeden. De NOS meldt:

Zo zou hij zich onder de naam Noortje van Breukelen hebben gemengd in gesprekken in een Facebookgroep over Zeist. “Noortje van Breukelen zou op de Slotlaan wonen”, zegt de beheerder van de groep. “Ze had steeds een pleidooi om de Slotlaan autovrij te maken. Dat betoog komt overeen met dat van GroenLinks. Het gekke is alleen dat niemand haar ooit gezien heeft. We hebben de teksten van Noortje en Camstra geanalyseerd en de stijl komt 100 procent met elkaar overeen.”

Het vermoedelijke bedrog kwam uit toen de beheerder van Groep voor Zeist contact probeerde te zoeken met Noortje die ook columns schrijft voor het Zeister Magazine. Andere nep-accounts die Camstra waarschijnlijk gebruikte, waren: Felix Stoker, Sheila Zwierig, Femke van Dijk en Edwin de Kort.

Op de website van GroenLinks Zeist schrijft voorzitter Liesbeth Raymakers dat Camstra “steeds meer te maken kreeg met negatieve reacties, valse aantijgingen en beschuldigingen op social media”. Voor de fractievoorzitter reden om het bijltje erbij neer te gooien: “Als de discussies in toenemende mate over mij als persoon gaan, in plaats van over de inhoud van het raadswerk, dan kan ik als raadslid niet meer effectief zijn voor de partij.”