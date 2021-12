Grote Omikron-uitbraak in Noorwegen: 50 besmettingen bij feestje

Meer dan vijftig mensen in Noorwegen zijn besmet geraakt met het coronavirus na een feest in een restaurant. Artsen stellen dat het niet om infecties met de Delta-variant gaat. Volgens hen zijn er sterke aanwijzingen dat iedereen is besmet met Omikron. Een van de bezoekers aan het feest was recent in Zuid-Afrika geweest.

Ondertussen schiet het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika omhoog. Op woensdag werden er 8.561 infecties vastgesteld, terwijl de teller een week eerder nog bleef steken op 1.275: bijna een verzevenvoudiging. “De toename is zorgwekkend”, zegt Michelle Groome van het Nationale Instituut voor Infectieziekten in Zuid-Afrika tegen The Guardian.

Twee weken geleden waren er gemiddeld nog 300 besmettingen per dag. Sindsdien vervijfvoudigde ook het aantal ziekenhuisopnames. De cijfers bevestigen wat sommige deskundigen al langer vrezen: Omikron nog een stuk besmettelijker dan Delta, de variant die al twee keer zo snel overgedragen werd als het oorspronkelijke virus.

11) based on modeling of the Rt values, @JPWeiland estimates #Omicron to be ~4.5x of #DeltaVariant (3.0/0.67)

Assuming no changes in mitigations – which the likely is in recent days — which would make Omicron even faster if it’s since been tempered by more new mitigation. pic.twitter.com/d9QnKQQvOq

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 2, 2021