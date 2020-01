Guerrilla-actie: klimaatactivisten planten ’s nachts stiekem bomen

Belgische klimaatactivisten van The Phantom Tree Company gaan ’s nachts op pad om bomen te planten. Ze doen dat stiekem en zonder de grondeigenaren om toestemming te vragen. Zo hebben ze de afgelopen week al meer dan vijfhonderd bomen geplant in Puurs-Sint-Amands, meldt de VRT.

De bomen worden geplant op braakliggende terreinen van de overheid. “Het gaat om gronden waar al jaren niets mee gebeurt, behalve een keer per jaar het gras maaien”, verklaart een van de actievoerders. Geen wonder dat de gemeente Puurs-Sint-Amands positief is. “We vinden het leuk dat mensen ons extra helpen om bomen aan te planten”, aldus een zegsvrouw. De gemeente wil de komende jaren zelf 50.000 bomen neerzetten.

Bij de keuze voor de bomen houden de activisten naar eigen zeggen rekening met de biodiversiteit. “We planten inheemse soorten aan zoals iepen, wilgen en platanen. We gaan ook samenwerken met imkers om af te stemmen welke soorten goed zijn voor de bijen.”

cc-foto: bertvthul