Guy Verhofstadt: ‘Pandemie legt fundamentele zwakheden EU bloot’

Als de Europese Unie hechter was geweest, zouden er nu meer vaccins voor de bevolking zijn. “De Britten en de Amerikanen hebben één agentschap, waar sterke specialisten werken, voor de aankoop van vaccins. Wij niet”, zegt de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt in een interview met De Zondag.

Verhofstadt stelt dat de EU niet goed heeft onderhandeld. Volgens hem had de EU moeten eisen dat farmaceutische bedrijven pas zouden mogen exporteren nadat de verplichtingen aan de EU-lidstaten waren nagekomen. “De Amerikanen en de Britten hebben die strenge bepalingen wél laten opnemen in hun contracten.”

Volgens de Belg is het ook een probleem dat elk Europees contract “nog eens wordt opgedeeld in 27 nationale contracten”. Daarmee maakt de Europese Unie het voor de farmaceutische industrie makkelijker om afspraken niet na te komen, zegt hij. Verhofstadt noemt het Europese vaccinatiebeleid “een fiasco”.

De oplossing is volgens hem meer federalisme. “De pandemie heeft opnieuw de fundamentele zwakheden van de Unie blootgelegd. Wij zijn geen échte unie. Behalve het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, voeren we geen gezamenlijk gezondheidsbeleid. We betalen daar de prijs voor.”