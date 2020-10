Haags ziekenhuis huurt extra beveiligers in na bedreigingen op corona-afdeling

Het Haagse ziekenhuis HMC ziet zo’n toename aan agressie tegen medewerkers dat het extra beveiligers inhuurt. Dat Weerd woensdag gemeld aan de Haagse gemeenteraad door Annette de Boer, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Haaglanden. In de regio Haaglanden is het aantal patiënten met corona de laatste weken zo goed als verdriedubbeld. Dat leidt er toe dat patiënten moeten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen in het land. Patiënten en familieleden verzetten zich daartegen en dat loopt soms uit op agressie. Omroep West meldt:

Op de verpleegafdelingen in de regio Haaglanden lagen twee weken geleden nog 17 coronapatiënten, een week geleden waren dat er al 39 en inmiddels zijn er 47 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op de intensive care is het aantal patiënten opgelopen van 6 twee weken geleden naar 9 vorige week en inmiddels liggen er 12 patiënten met ernstige coronaklachten. Tientallen patiënten moeten worden verplaatst buiten de regio, en dat gaat niet altijd van harte. ‘Waar we ook mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in het HMC Westeinde, is dat veel patiënten en hun familie zich tegen overplaatsing verzetten’, zegt De Boer. ‘Daarvoor moet veel extra beveiliging worden ingezet.’

De stroom van coronapatiënten groeit gestaag. Iedere avond en nacht worden er tussen de vijf à tien zieken opgenomen. Daarom worden overdag patiënten naar andere ziekenhuizen verplaatst. Dat kan ook betekenen dat iemand uit Den Haag naar Groningen wordt overgebracht. NRC doet uit de doeken welke incidenten leidden tot het inschakelen van extra beveiligers:

Het grote stadsziekenhuis, dat drie locaties heeft, loopt vol en heeft alweer drie aparte corona-afdelingen. Aanleiding voor de extra beveiliging, vertelt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, waren twee incidenten in het weekeinde bij de overplaatsing van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de regio. „Een familie was zo boos dat hun familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.”

In een enkel geval zijn de dreigementen beloond en werd afgezien van de voorgnomen verplaatsing van de patiënt. Wolf zegt tegen de krant dat mensen veel minder begrip tonen dan tijdens de eerste golf in het voorjaar. Tegenover NRC verklaart een woordvoerder van het Amsterdamse OLVG dat daar ook sprake is van een toename van agressie.

Vorige week werd uit een raadpleging van vakbond NU ’91 duidelijk dat zorgpersoneel ook in de eerste golf al met veel agressie te maken kreeg, zo berichtte onder meer RTL Nieuws.

Tijdens de coronacrisis ontstonden er ook nieuwe vormen van agressief gedrag, zo blijkt, zoals het met opzet in het gezicht hoesten. “Tegen mensen die dagelijks met passie voor die patiënten staan”, zegt woordvoerder Michel van Erp van NU’91. “Soms met te weinig beschermende kleding.” Volgens Van Erp zijn de aanvallen, die meestal ontstaan wanneer mensen op coronaregels in het ziekenhuis worden gewezen, voor sommige medewerkers aanleiding om de zorg te verlaten. Ze kunnen de bedreigingen niet meer aan. “Mensen reageren gepikeerd”, weet Van Erp. “Hebben een grote mond. Hardwerkend personeel wordt bedreigd met teksten als ‘ik weet waar je kinderen wonen’.”

