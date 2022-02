Haaksbergen wil eerst niet en dan toch wel optreden tegen antisemitisch spandoek

Een rechts-radicale corona-ontkennende Forum-sympathisant in Haaksbergen heeft aan zijn balkon een antisemitisch spandoek opgehangen met daarop een karikaturale afbeelding van een schurkachtige jood die in zijn handen wrijft. De afbeelding gaat vergezeld van de Duitse tekst: “Nie wieder gesunde Menschen kennzeichnen und ausschliessen!” (Nooit meer gezonden mensen markeren en uitsluiten.)

De gemeente zag aanvankelijk geen mogelijkheid om op te treden. “De bewoner sommeren deze te verwijderen, kan niet”, liet een woordvoerder eerder deze week weten aan Tubantia. “Simpelweg vanwege het feit hier geen juridische grenzen worden overschreden.”

Onbegrijpelijk, vindt het CIDI. Volgens de organisatie is het antisemitische spandoek wel degelijk strafbaar. “Deze karikatuur wordt veel gebruikt in rechtsextremistische kringen”, zegt Aron Vrieler van het CIDI. Ook Leo Lucassen is verbaasd, schrijft hij op Twitter. “Ik ben geen jurist, maar als historicus, ooit afgestudeerd op antisemitisme in Frankrijk, kan ik melden: antisemitischer krijg je ze niet.”

Het klopt niet dat deze bewoner niet 'gesommeerd' kan worden om zijn spandoek te verwijderen. Het hangt opzichtig in het openbaar, met een overduidelijk antisemitische karikatuur. Dat is strafbaar. @POL_Overijssel @gemhaaksbergen @Domijn pic.twitter.com/0yocl99QEJ — CIDI (@CIDI_nieuws) February 9, 2022

Ik begrijp dat de burgemeester van Haaksbergen geen juridische grond ziet om dit spandoek weg te halen. Ik ben geen jurist, maar als historicus, ooit afgestudeerd op antisemitisme in Frankrijk, kan ik melden: antisemitischer krijg je ze niet. pic.twitter.com/sY62CTfaGU — Leo Lucassen (@Leolucassen) February 10, 2022

Burgemeester Rob Welten (CDA), die ook geschiedenis studeerde, verschuilt zich aanvankelijk achter zijn juristen. “Hoe verwerpelijk dit alles ook is, volgens ons wordt de cruciale grens hier uiteindelijk niet overschreden”, zei hij woensdag tegen Tubantia. Een dag lijkt de burgemeester daar weer op terug te komen, meldt de NOS.

Een woordvoerder van de burgemeester zegt vandaag dat hij wel degelijk vindt dat het spandoek weg moet. Er is contact met het Openbaar Ministerie over hoe dat kan gebeuren. “Het spandoek is zeer ongepast en wij zien aanleiding om aangifte te doen. Maar mogelijk kan het ook op een andere manier worden opgelost, daarover zijn we nog met het OM in overleg.”

Via een ander spandoek pleit de bewoner die achter de antisemitische uiting zit, voor tribunalen. Die oproep laat hij vergezeld gaan van de bekende tekst van verzetsman Henk van Randwijk: “Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.

Het antisemitisme is flink opgelaaid door de pandemie. Dwaallichten schuiven bekende joden als filantroop George Soros de schuld in de schoenen voor de verspreiding van het virus én de maatregelen die erop gericht zijn om het virus in te dammen.

cc-foto: Tubantia