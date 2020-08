‘Haal wat geld weg bij KLM en geef het aan de theatergroepen’

Het was bijltjesdag voor de theatergroepen in Nederland deze week. Het Fonds Podiumkunsten maakte bekend welke cultuurinstellingen subsidie krijgen, en welke niet. Slechts 39 procent van de gezelschappen die een aanvraag hadden ingediend, kreeg positief bericht. Druktemaker Elfie Tromp noemt het een massaslachting. “Het is alsof je een zak brood moet verdelen in een gebied waar alle oogsten zijn mislukt en er een hongersnood staat uit te breken.”

Kan het ook anders? Tromp heeft wel een suggestie. “Reken de theatermaker er niet op af dat hij de wereld wil verbeteren, maar help hem daarbij. Draai die KLM-kraan wat dichter, en die cultuurkraan wat meer open. Het een maakt de wereld namelijk kapot, terwijl de ander de wereld alleen maar mooier maakt.”