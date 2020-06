Half miljoen Amerikanen eisen dat KKK op terreurlijst wordt geplaatst

Een petitie om de Ku Klux Klan (KKK) op de Amerikaanse terreurlijst te plaatsen, is al bijna een half miljoen keer ondertekend. De petitie werd in het leven geroepen kort na de moord op George Floyd door politieagenten. Een motie om een standbeeld van oud KKK-leider en slavenhandelaar Nathan Bedford Forrest weg te halen werd ondertussen door de Republikeinse partij verworpen.

De tekst van de petitie luidt:

Sinds de oprichting van de Ku Klux Klan op 24 december 1865 hebben zij Amerikaanse burgers geterroriseerd vanwege de kleur van hun huid en tegengestelde opvattingen. Deze groep kent een lange geschiedenis van moord en intimidatie van mensen op basis van kleur en religie. De KKK heeft 3446 zwarte mensen en 1297 witte mensen gelyncht, zo blijkt uit onderzoek van The Tuskeegee Institute. De KKK heeft mensen verkracht en vermoord omdat ze zich hadden aangemeld om te stemmen, en steden die door Afro-Amerikanen waren gebouwd, zijn vernietigd. Duidelijk gedocumenteerd bewijs van hun moorddadige acties is zichtbaar op foto en video. Zwarte Amerikanen hebben het meest geleden onder deze terreurgroep. Terrorisme is het gebruik van geweld en intimidatie om politieke doelen na te streven. Wanneer ISIS wordt bestempeld als een terroristische groepering, dan kan ook de KKK zonder meer worden omschreven als terrorist.

De opstellers van de petitie zeggen ook dat de politie geen enkele prioriteit geeft aan het onderzoeken van misdaden gepleegd door de KKK en dat de racistische leden zich binnen verschillende lagen van de overheid bevinden. Ook wijzen de opstellers erop dat de overheid het zelfs toestaat dat de Ku Klux Klan parades houdt in de hoofdstad van het land.

Naast deze petitie, zijn er gelijktijdig nog twee andere opgesteld. Die werden beide ruim honderdduizend keer ondertekend. Nog een vierde petitie die de Amerikaanse overheid vraagt de KKK en deelname eraan illegaal te maken, werd bijna driehonderdduizend keer getekend.

Buste

Woensdag werd in de staat Tennessee een motie verworpen om een buste van voormalig leider van de KKK Nathan Bedford Forrest te verwijderen, nadat leden van de Republikeinse partij tegen stemden. Dat beeld staat sinds 1973 in de hoofdstad van de staat Nashville. In het zuiden van de Verenigde Staten wordt Bedfort Forrest door een deel van de bevolking gezien als een held uit de Burgeroorlog. Voor de Burgeroorlog verdiende Bedford Forrest een fortuin als slavenhandelaar.

In januari van dit jaar werd al eerder tevergeefs een motie ingediend om de buste te verwijderen. Tennessee heeft niet alleen een buste ter ere van een leider van de Ku Klux Klan, elk jaar is ook 13 juli officieel Nathan Bedfort Forrest-dag.

Unbelievably, Republicans are voting against removal of Bust of Nathan Bedford Forrest, founder of the KKK, from the Capitol. It’s 2020. — Mike Stewart (@RepMikeStewart) June 9, 2020

cc-foto: Wikipedia