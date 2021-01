‘Halve minuut praten net zo gevaarlijk als hoesten bij coronabesmetting’

Wie besmet is met coronavirus en op de voorgeschreven anderhalve meter afstand een gesprek voert, loopt grote kans het virus alsnog over te dragen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat praten net zo veel besmettingsrisico oplevert als hoesten, vooral binnenshuis. Dat lijkt een verklaring te zijn waarom juist thuis zoveel besmettingen plaatsvinden.

Zoals inmiddels bekend verspreidt het virus zich via minuscule speekseldruppels die vrijkomen bij hoesten, spreken of zelfs uitademen. De grootste druppels vallen vrij snel neer, maar de allerkleinste weten binnen enkele seconden een afstand van ruim twee meter te overbruggen. Binnenshuis, vooral bij gebrekkige ventilatie, blijven die kleine druppels met daarin mogelijk virusdeeltjes ongemerkt lange tijd in de lucht hangen. Lang genoeg voor een ander om de deeltjes in te ademen en zo besmet te raken met het coronavirus.

Vooralsnog werd gedacht dat deze manier van besmetting vooral optrad bij hoesten, waarbij meer druppels vrijkomen en door de kracht erachter de druppels verder weg belanden. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge zijn er na hun onderzoek van overtuigd dat simpelweg een halve minuut in gesprek zijn met een besmet persoon, genoeg is om zelf besmet te raken. Sterker nog, in een afgesloten omgeving bevatten de druppels die tijdens het spreken vrijkomen zelfs veel meer virusdeeltjes dan na een hoest.

Volgens de onderzoekers is de aanbevolen afstand tussen twee personen van anderhalf, of in sommige landen zelfs twee meter, niet voldoende om beschermd te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat in een kantoorruimte of winkel van 250 vierkante meter met daarin 50 personen en standaard ventilatie, er maar vijf besmette mensen hoeven te zijn om het besmettingsrisico met 8 procent toe te laten nemen. Dat risico neemt af zodra de ventilatie verbeterd wordt zodat minstens vijf keer per uur de lucht in het gebouw ververst wordt, en mensen een drie-laags mondkapje dragen.

Bron: The Guardian / cc-foto: Roel Wijnants