Druktemaker Pieter Derks buigt zich deze week over de Haagse obsessie met beeldvorming. Zo blijkt uit openbaar gemaakte stukken dat het campagneteam van Sigrid Kaag alles uit de kast trok om een documentaire over de D66-leider bij te sturen. “Het allermooiste detail is dat ze nergens een autogordel droeg en dat de documentairemakers toen twee bedrijfjes hebben gevraagd of er met nabewerking nog een gordel in te shoppen was.”

“Ik vraag me natuurlijk wel meteen af hoelang onze politici al gebruikmaken van special effects. Had Ollongren wel een papiertje in haar hand met ‘Omtzigt functie elders’ of heeft een andere partij dat erin geshopt? Heeft Jaap van Dissel wel een baard of zijn al die beelden nabewerkt om zijn privacy te beschermen? Loopt Kees van der Staaij eigenlijk altijd in een leren string en monteert de SGP daar standaard een pak overheen? Bestaat Mark Rutte eigenlijk wel? Zoveel vragen…”