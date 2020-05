Henk Krol verlaat 50Plus, begint nieuwe toekomst met Femke Merel van Kooten

50Plus-leider Henk Krol verlaat zijn door ruzies, conflicten en aanvaringen geplaagde partij en gaat verder met Kamerlid Femke Merel van Kooten die vorig jaar de Partij voor de Dieren verliet. Het duo start de Partij voor de Toekomst.

In een brief aan de actieve leden van 50Plus laat hij vanochtend weten dat 50Plus vol met ruziënde baantjesjagers zit. “Daar wil ik niet langer bij horen en als ik jullie was, zou ik dat ook niet langer willen.” De mediagenieke Krol, oud-hoofdredacteur van de Gaykrant en daarvoor voorlichter bij de VVD, is de grote stemmentrekker van de partij. Hij geeft zijn zetel niet terug omdat er 233.000 voorkeursstemmen op hem zijn uitgebracht.

Het AD schrijft over de samenwerking met Van Kooten:

Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten, die eerder aankondigde op de lijst te willen voor 50Plus, haakte begin deze week aan bij Krol. Zij verliet vorig jaar zomer de Partij voor de Dieren, uit onvrede over de koers, en liep al langer rond met het idee voor een nieuwe politieke partij. Nu gaat ze mede de uitdaging aan een ‘transparante’ partij op poten te zetten, die het beste in zich verenigt van de ‘blauwdrukken’ achter 50Plus en de Partij voor de Dieren. ,,Een soort 2.0-versie”, noemt ze het zelf. Volgens beide politici sluiten hun filosofieën naadloos op elkaar aan.

Geert Dales, de partijvoorzitter van 50Plus om wie de ‘jongste’ conflicten draaien, zegt nog niet te weten of hij meegaat met Krol.