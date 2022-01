Henk Otten verplettert Thierry Baudet bij de rechter

Thierry Baudet heeft weer een rechtszaak verloren, deze keer van de medeoprichter van Forum voor Democratie Henk Otten. De rechter gaf Otten op alle punten gelijk, meldt NU.nl. Otten spande de zaak aan nadat Baudet zich na de breuk tussen de twee te buiten ging aan ongefundeerde beschuldigingen. Tegenover NU.nl verklaart Otten:

Baudet heeft geprobeerd mij de mond te snoeren en politiek monddood te maken. Dat heeft de rechter nu rechtgezet. In het vonnis staat feitelijk hoe het is gegaan. Hiermee is de poging tot geschiedvervalsing door Baudet gecorrigeerd.

Henk Otten richtte Forum in 2016 samen met Baudet op, maar begin 2019 groeiden de twee uit elkaar. Otten vond Baudet te extreem worden en noemde onder meer het Forum-meldpunt voor ‘linkse indoctrinatie’ in het onderwijs “een misser”. Ottens onvrede kwam naar buiten na de ‘boreale’ speech die Baudet hield op de avond van de overwinning bij de Provinciale-Statenverkiezingen. Otten, die penningmeester was bij Forum, hing de vuile was buiten in een interview in NRC Handelsblad en moest het veld ruimen.

Na zijn vertrek bij Forum werd Otten door de partij beschuldigd van zelfverrijking. Tijdens de rechtszaak bleek echter dat Baudet Otten in 2018 via WhatsApp had beloofd dat ze evenveel moesten verdienen.

Ook was er, anders dan Baudet beweerde, geen sprake van een gezagsverhouding tussen de twee, concludeert de rechtbank. In de praktijk was het eerder Otten die de scepter zwaaide, bijvoorbeeld binnen de organisatie en bij de campagnes.

De rechter moest evenmin iets hebben van de geheimhoudingsplicht die Baudet Otten wilde opleggen. “Dat staat op gespannen voet met de ruime uitingsvrijheid die een actieve politicus toekomt.”

Recent beriep Baudet zich nog op diezelfde uitingsvrijheid toen joodse oorlogsoverlevenden bij de rechter bezwaar maakten tegen tweets waarin de FvD-leider een parallel trok tussen de coronamaatregelen en nazi-Duitsland. Ook die zaak verloor Baudet.