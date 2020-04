Parlementair journalist Peter Kee en Francisco van Jole bespreken ook deze week Haagse ontwikkelingen bij De Nieuws BV. Kee gaat in op de jongste – nou ja, jongste – intriges bij 50Plus en de vraag of de politiek schaker Jan Nagel nu mat is gezet door partijvoorzitter Geert Dales die uit is op een Kamerzetel.

Daarna gaat het over de verkiezingen van 2021. Alle partijen waren al overgeschakeld op campagnestand totdat de coronacrisis uitbrak. Nu lijkt iedereen zijn kruit droog te houden. Kee vertelt dat bijvoorbeeld Jesse Klaver enige tijd in quarantaine verkeerde en daar inmiddels uit is “maar de laatste tijd zie ik hem nergens meer.”

Van Jole ziet wel een achilleshiel voor Rutte: “Hij noemde de overheid altijd het probleem en niet de oplossing. Nu zie je bij deze crisis dat het andersom is. De overheid is juist onze redding. En vrijwel alle vitale beroepen worden vervuld door ambtenaren of mensen die dat zouden moeten zijn. Hoe gaat hij zich daar uit draaien?”