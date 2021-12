‘Het Tuinhuisjes-akkoord kun je beter het Sahara-akkoord noemen, zo leeg is het’

Peter Kee vertelt bij Kee & Van Jole dat hij voor 95 procent zeker is dat er een nu nieuw kabinet komt. Francisco van Jole kijkt er niet erg naar uit. “Het wordt zeker geen cadeautje waar we gelukkig van worden.”

Kee gaat daarna in op Hugo de Jonge tracht 2G door het parlement te loodsen en daar meer tijd voor nodig heeft. “Je kunt je afvragen is het een tijdelijke stilstand. Ik denk van wel. Ze zijn erg bang dat het nu afgeschoten zou worden. Straks zal je zien dat er meer druk vanuit de samenleving komt en daarmee ook het politieke draagvlak toeneemt.” Van Jole vraagt aan Kee of hij denkt dat het 2G-beleid een breekpunt kan worden voor het kabinet omdat de ChristenUnie er bezwaren tegen heeft. De duider van de Haagse manoeuvres ziet dat niet gebeuren. “Ze zullen daarvoor naar steun bij andere partijen zoeken. De ChristenUnie zal dat gewoon moet slikken.” Hij vreest wel dat het weer heel veel vertraging gaat oplopen, net als bij andere zaken rond corona.

Daarna gaat het over het progressief oppositieakkoord dat de PvdA en GroenLinks deze week presenteerden. Kee vertelt over hoe het akkoord geschreven in het tuinhuisje van Ploumen in Amsterdam-Noord en hoe goed de 15 punten zijn die er in staan. Van Jole is een heel andere mening toegedaan. Hij zegt dat die plannen inderdaad allemaal ok zijn maar dat het stuk zelf geschreven lijkt door McKinsey en een enorme leegte uitsraalt. “Noem het wat mij betreft het Sahara-akkoord. Het is consumentenpolitiek met onder elk punt een target aan de hand waarvan afgerekend kan worden. En het gaat heel de tijd over wij en ons, totdat de essentiële arbeiders ter sprake komen, de leraren, de pakketbezorgers, dan gaat het ineens over ze. Hoezo? Of neem de paragraaf over de gezondheidszorg daar staat niets over corona in. Ja, er staat dat Big Farma altijd op winst uit is. Daar ben ik het normaal gesproken mee eens maar ik vraag me af of dit het moment is daarover te beginnen. Waarom wijs je niet naar AstraZeneca die afziet van winst op het vaccin, als voorbeeld van waar we naar moeten streven. Ik heb m’n iPhone waarop ik het las bijna tegen de muur gesmeten.” Hij verwijst lovend naar een speech die Corinne Ellemeet, de nummer 2 van GroenLinks, vorige maand gaf en die gaat over het nieuwe wij-gevoel dat de progressieve politiek moet uitdragen. “Ik kan Ploumen en Klaver aanraden dat er in te verwerken zodat je met de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen kunt zeggen dit zijn onze plannetjes maar dit zijn wij en hier staan we voor.”

Volgens Van Jole draaien de partijen en de media steeds in dezelfde cirkels van plannetjes en vliegen afvangen. “Om het op z’n Rotterdams te zeggen: het interesseert niemand ene klote”.