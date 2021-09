“Extraparlementair” klinkt volgens columnist Pieter Derks natuurlijk wel lekker, bijna als een reclameslogan. En terwijl hij de bijsluiter bij het product Rutte IV voorleest, is informateur Johan Remkes in Den Haag bezig aan een poging toch nog tot een werkbare coalitie te komen. Daarvoor heeft hij de leiders van maar liefst negen partijen bijeengeroepen, waaronder ook eenpitter Liane den Haan (ex-D66, ex-PvdA, ex-50PLUS):

Die laatste zou wel eens een obstakel kunnen worden, want men wil een stabiel kabinet en Liane den Haan heeft het als 50PLUS-Kamerlid voor elkaar gekregen zelfs als eenpersoons fractie uit elkaar te vallen.

Een van de opties die op tafel liggen, is dat Remkes een kabinet vormt met alle negen partijen die vandaag op bezoek zijn: Naast Den Haan zijn dat de VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, en de SGP. Hoe dat eruit moet zien is de vraag, de partijen liggen immers op veel vlakken mijlenver uit elkaar. Komen ze eruit, dan kan dat volgens Derks een interessante mix aan compromissen opleveren:

De maximumsnelheid gaat weer omhoog naar 120 voor alle gereformeerde 50-plussers, er komt een vleestaks behalve voor bitterballen, er komen windmolens met een Europese vlag erop die ook andersom kunnen draaien om asielzoekers terug naar de regio te blazen, boeren met een voltooid leven mogen ook hun koeien euthanaseren om de veestapel in te krimpen en het minimumloon gaat omhoog behalve op zondag.

Grapje natuurlijk, zegt Derks in de Nieuws BV, het worden gewoon nieuwe verkiezingen. En dat is onze eigen schuld, hadden we in maart maar beter moeten stemmen. Als de heren en dames politici nu gewoon vooraf even aangeven wat de gewenste zetelverdeling is, dan kunnen de kiezers daar in het stemhokje rekening mee houden: ‘En onze welgemeende excuses voor de situatie waarin we jullie geplaatst hebben, het was nooit onze bedoeling dat jullie je gedwongen zouden voelen met een oplossing te komen. Jullie zijn al druk genoeg met peilingen en de beeldvorming.’