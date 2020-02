Kee & Van Jole behandelen deze week weer de altijd spannende ontwikkelingen op en rond het Binnenhof. Peter Kee, politiek journalist voor de talkshow OP1, gaat in op de spanningen rond CETA, het handelsakkoord waar woensdag over gestemd wordt. Gaat de ChristenUnie echt dwarsliggen of hoe zit dat?

Kee noemt even later oud-VVD-Kamerlid Ton Elias hypocriet omdat deze zich in een opiniestuk beklaagt over de fractiediscipline. De Haagse insider constateert dat Elias als functionaris in de Kamer stevig de knoet hanteerde om collega’s het zwijgen op te leggen. Van Jole vindt dat geen argument: “Ex-rokers zijn ook vaak de felste rookbestrijders.”

Dan gaat het over de overstap van Sywert vam Lienden naar het CDA en tot slot komt nog even het einde van DWDD ter sprake. Van Jole oppert dat het geen gek idee zou zijn als het huidige aanbod verrijkt zou worden met een linkse talkshow. Peter Kee en presentator Renze Klamer willen graag weten wat hij daar precies mee bedoelt.

