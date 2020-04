Hevige bosbranden naderen kernreactor Tsjernobyl

In het noorden van Oekraïne woedt een hevige bosbrand die inmiddels de verlaten kernreactor van Tsjernobyl tot op een paar kilometer is genaderd. Op huiveringwekkende beelden gedeeld op Facebook, is het gebouw met daaronder de in 1986 ontplofte kernreactor te zien, gehuld in de oranje gloed van het vuur.

Greenpeace laat weten dat de omvang van de brand groter is dan de officiële lezing van de Oekraïense overheid luidt. Volgens Greenpeace beslaat het vuur inmiddels zo’n 34.000 hectare bos, maar schuilt het grootste gevaar erin dat door de brand radioactieve deeltjes vrijkomen. Die bevinden zich in de bovenste bodemlaag, in begroeiing en wortels van bomen.

Wildfires near the Chernobyl nuclear power plant burning since April 3 have already become the largest for the entire existence of this exclusion zone. These fires are extremely dangerous because radionuclides located in the upper soil layers might be released into the air. pic.twitter.com/QyDkeq6PGY

