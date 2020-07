Er is een superkoe: Nora. En ondanks de jubelberichten is dat een minder goed bericht dan Pieter Derks in eerste instantie dacht, zo laat hij weten in De Nieuws BV: “Het is ons gelukt om een koe te fokken die in haar eentje bijdraagt aan zowel de ontbossing in Brazilië als de woningnood in Nederland.”