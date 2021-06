CDA-leider Wopke Hoekstra heeft dinsdagavond in een zoommeeting met honderden partijleden persoonlijke informatie over de gezondheid van Pieter Omtzigt gedeeld. Hij zou onder meer gezegd hebben dat Omtzigt ‘medische hulp‘ overweegt. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door enkele journalisten. Volgens de partij was dat laatste niet de bedoeling.

Het AD schrijft:

Over Omtzigt werden verschillende opmerkingen gemaakt. Minister Ank Bijleveld, die het partijbestuur sinds kort adviseert, merkte op dat het 76-pagina’s-tellende document ook wat zegt over de “gemoedstoestand” van haar oud-partijgenoot. Partijleider Hoekstra vertelde de CDA’ers dat Bijleveld, en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij, volgens hem ‘tientallen, tientallen tientallen’ uren hebben gestoken in gesprekken met Omtzigt om hem binnen de partij te houden.

Omtzigt zit thuis vanwege een burn out. Hij heeft zijn Kamerwerk tijdelijk neergelegd. Afgelopen zondag maakte hij bekend dat hij zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd nadat een vertrouwelijke notitie waarin hij zijn ervaringen en meningen over de partij meedeelde aan de commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt, werd gelekt. Openbaring van het brisante stuk maakte het volgens Omtzigt onmogelijk om nog binnen de partij te functioneren. In het stuk beschrijft hij onder meer vele pesterijen die hem ten deel zijn gevallen. Hoekstra ontkent dat hij medische informatie heeft gedeeld. Volgens hem gaat het om feiten die algemeen bekend zijn.

Het Nederlands Dagblad, dat de bijeenkomst ook bijwoonde, maakt amper melding van het delen van informatie door Hoekstra. De krant citeert de partijleider.

“Ik overdrijf niet als ik zeg dat er de afgelopen maanden vele tientallen uren zijn geïnvesteerd in het contact met Pieter. Omdat wij zo graag met de hele familie verder willen. Hij had gezegd: ‘Ik moet zestien weken rust houden, en ik moet ook medische hulp zoeken.’ Daarna zou hij zich weer bij ons voegen. Dat het desondanks niet gelukt is weer bij elkaar te komen, is zeer teleurstellend. We zullen als fractie door deze heel lastige fase moeten heenkomen.”

Het Nederlands Dagblad meldt ook dat de partijtop heeft verklaard dat het stuk gelekt is door vertrouwelingen van Omtzigt. Voorzitter Marnix van Rij stelt dat Omtzigt hem dat zelf heeft verteld in het telefoongesprek waarin hij zijn lidmaatschap beëindigde: “Helaas Marnix, iemand uit de kring waarmee ik het document heb gedeeld, heeft het naar de pers gestuurd.” Bijleveld verteld het gehoor dat Omtzigt zijn grieven op papier heeft gezet omdat hij “niet in staat was” naar de commissie toe te komen.

Van Rij ontkende dat Omtzigt door voormalig voorzitter Ploum is gepasseerd toen Hugo de Jonge afstand deed van het lijsttrekkerschap. Ploum heeft de versie van Omtzigt tegengesproken en zou ook de macht helemaal niet hebben om te bepalen wie er lijsttrekker werd. Eerder al bracht het CDA documenten naar buiten die moeten aantonen dat sponsoren geen invloed op het beleid hebben uitgeoefend, zoals Omtzigt beweert.

CDA spindoctor Jack de Vries gaf er zijn eigen draai aan: