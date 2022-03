Hoekstra wil regeerakkoord openbreken om oorlog, Kaag hamert op rust

Nu de oorlog in Oekraïne ook betekent dat het Nederlandse kabinet voor eerder onvoorziene uitgaven komt te staan, wil CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra het regeerakkoord openbreken. Hij vindt daarin geen medestander in D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag. Aan de gemaakte afspraken wordt niet getornd, aldus Kaag.

‘We zijn de afgelopen dagen ingehaald door de werkelijkheid en zullen de bakens moeten verzetten,’ liet Hoekstra weten. Volgens hem betekent de nieuwe realiteit dat het regeerakkoord compleet opengebroken moet worden zodat er meer geld naar defensie en bijvoorbeeld opvang van vluchtelingen kan. Dat geld moet ergens vandaan komen en volgens de NOS zou Hoekstra dat onder meer uit het klimaatpotje willen halen.

Dat is in strijd met de wensen van de Tweede Kamer en ook minister Kaag ziet daar geen heil in. Volgens de D66-leider moet er weliswaar gekeken worden naar ‘waar de nood de wet moet breken’, maar dat mag niet betekenen dat het regeerakkoord compleet herzien wordt. Volgens Kaag is ‘rustige besluitvorming’ nu van groot belang, ‘om te doen wat we beloofd hebben, zoals het terugdringen van de klimaatverandering en beter onderwijs. De overheid moet ook betrouwbaar zijn’.