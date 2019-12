Hoera: Ferd Grapperhaus denkt aan totaalverbod vuurwerk

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) overweegt om de Tweede Kamer een volledig vuurwerkverbod voor te leggen als het bij de jaarwisseling opnieuw onrustig wordt. “We hebben afgelopen jaar het toegestane vuurwerk al gelimiteerd, verboden per gemeente mogelijk gemaakt. Maar als dit niet genoeg is, ga ik met voorstellen terug naar de Tweede Kamer”, zegt de bewindsman in een interview met De Telegraaf.

Grapperhaus is een late bekeerling. In de jaren nul lobbyden de Rotterdamse en Haagse gemeenteraadsleden Arno Bonte en David Rietveld al voor een landelijk vuurwerkverbod. Bonte, inmiddels wethouder in Rotterdam, had jarenlang een meldpunt voor vuurwerkoverlast.

Uit opiniepeilingen blijkt al jaren dat een meerderheid van de Nederlanders voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk is. Uit onderzoek van het Longfonds bleek deze week nog dat negen op de tien longpatiënten te lijden heeft onder het afsteken van vuurwerk. Tien procent van de mensen met astma of COPD heeft zoveel klachten dat ze moeten vluchten naar een plaats waar geen vuurwerk wordt afgestoken.

Op Twitter spreken mensen zich onder de hashtag #geenvuurwerkvoormij uit tegen vuurwerk. Menigeen wijst op de gevolgen voor huisdieren, die doodsbang worden van alle knallen.

Ik sluit me aan. Dochter werd twee jaar geleden overdag beschoten met vuurpijlen, de kat is ieder jaar doodsbenauwd, schade gehad van bommen die in de tuin gegooid waren…. Oud en nieuw is geen feest, maar een aantal uur oorlogszone op veel plekken. #geenvuurwerkvoormij — Arie (@joskovach) December 28, 2019

Nog twee nachtjes slapen en dan moet ik verkassen naar België, weg van het vuurwerk. Vannacht al twee doodsbange honden op bed… nu vandaag het vuurwerk weer te koop is, worden de komende dagen echt een drama. #geenvuurwerkvoormij — Proact.Translations (@JouwVertaler) December 28, 2019